ALICE COOPER in concerto a Bologna: esclusivo evento estivo al Sequoie Music Park [Info e Biglietti]

Alice Cooper, icona del rock da oltre sessant’anni, ha annunciato una data per il suo unico concerto estivo in Italia nel 2025, che si terrà il 8 luglio al Sequoie Music Park di Bologna. Riconosciuto come il padrino dello shock rock, Cooper ha rivoluzionato il panorama musicale con il suo stile teatrale, infrangendo tabù e sfidando l’autorità. Il suo spettacolo è un mix unico di musica e performance che incanta i fan di ogni generazione, mantenendo viva la sua fama come leggenda vivente del rock.

Nel 2023, Alice Cooper ha rilasciato un nuovo album intitolato “Road”, frutto del lavoro con i membri storici della sua band, tra cui Chuck Garric, Nita Strauss, Ryan Roxie, Tommy Henriksen e Glen Sobel. L’album, prodotto da Bob Ezrin e distribuito da earMUSIC, ha ricevuto recensioni molto positive dalla critica musicale internazionale, contribuendo a rafforzare la sua posizione tra i protagonisti del rock.

I biglietti per il concerto di Bologna saranno messi in vendita su Ticketone e Boxerticket a partire dal 17 gennaio alle 10:00. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica rock e per i fan di Cooper, che potranno assistere a uno spettacolo memorabile del maestro dello shock rock in una delle sue poche esibizioni estive in Europa.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito web di Alice Cooper e le sue pagine sui social media. Il concerto promette di essere un’esperienza unica, con la possibilità di vivere dal vivo le performance che hanno reso Cooper una figura di spicco nella storia della musica rock.

Con la sua capacità di sorprendere e coinvolgere il pubblico, Alice Cooper non delude mai e continua a attrarre nuove generazioni di fan, mantenendo viva la sua eredità musicale. Non resta altro che attendere il proprio ritorno sul palco, in un evento che si preannuncia indimenticabile.