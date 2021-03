Marilyn Manson è stato accusato, da diverse donne, di abusi sessuali e manipolazione. Alice Cooper esprime la propria opinione in merito.

Alice Cooper ha espresso il proprio parere, in merito alle accuse, mosse a Marilyn Manson, da diverse donne che gli attribuiscono abusi sessuali e manipolazione. Il Reverendo, che ha partecipato a un tour negli Stati Uniti con l’icona shock-rock nel 2013, è stato tirato in causa dall’ex partner, Evan Rachel Wood e da altre donne.

Alice Cooper sulle accuse mosse a Marilyn Manson

Dopo le dichiarazioni di Evan Rachel Wood, anche altre donne si sono fatte avanti accusando Manson, inclusa l’attrice Bianca Allaine, che ha riferito che, nella vicenda, è coinvolta anche l’FBI.

Marilyn Manson

Il Reverendo ha sempre negato tutte le accuse rivoltegli, dicendo che tutte le sue “relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali con partner che la pensano allo stesso modo“. Rispondendo alle accuse, Alice Cooper ha detto a NME che “non ha mai notato queste sue sfumature e, in ogni caso, le accuse restano sempre solo accuse“, mostrando il suo stupore in merito alle accuse rivolte al collega dalle donne con cui è stato in passato.

Il rocker parla anche di Johnny Depp

Cooper ha – poi – discusso delle accuse mosse al suo “migliore amico” e compagno di band degli Hollywood Vampires, Johnny Depp, accusato di violenza domestica dalla ex moglie, Amber Heard.

“Prima di tutto, ecco un ottimo esempio: Johnny Depp”, ha detto Cooper. “Johnny Depp e io siamo migliore amici e non l’ho mai visto alzare un dito su qualcuno, è una delle persone più gentili che ci siano“ E aggiunge: “Tutte le sue ex fidanzate e mogli dicono la stessa cosa, quindi è davvero difficile credere che, all’improvviso, si sia trasformato in un mostro. Lo conosco, sono in tour con lui tutto il tempo, ed è una delle persone più gentili e innocue che abbia mai visto“.

Il rocker di Detroit, inoltre, conclude richiamando nuovamente il Reverendo: “Non conosco Marilyn bene come Johnny, quindi, in ogni caso, ciò che accade nella sua stanza da letto resta per me un totale mistero“. Sulla scia delle accuse, Manson è stato abbandonato dalla sua etichetta discografica – la Loma Vista – e dal suo manager di lunga data, Tony Ciulla. È stato anche escluso dai suoi progetti televisivi e non apparirà più in American Gods e nell’antologia Creepshow.