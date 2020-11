Alice Cooper annuncia l’arrivo di un nuovo album, intitolato Detroit Stories, che segue Paranormal, pubblicato nel 2017.

Alice Cooper ha annunciato il suo 21esimo album da solista, Detroit Stories, che vedrà l’icona shock-rock tornare alle sue radici. Il cantante, nato a Detroit, dice che l’album esplorerà il modo in cui la città ha contribuito a rendere popolare l’”hard rock arrabbiato” negli Stati Uniti.

Farà leva su un certo numero di musicisti veterani della scena, tra cui Wayne Kramer degli MC5, il batterista dei Detroit Wheels, Johnny “Bee” Badanjek e il bassista Paul Randolph. “Los Angeles ha avuto il suo sound con i Doors, Love e Buffalo Springfield“, ha detto Cooper. “San Francisco aveva i Grateful Dead e i Jefferson Airplane. New York aveva i Rascals e i Velvet Underground. Ma Detroit è stata l’epicentro dell’hard rock arrabbiato […] Detroit era l’unico posto che riconosceva il suono hard rock guidato dalla chitarra di Alice Cooper“.

Detroit Stories di Alice Cooper arriverà a febbraio del prossimo anno e rappresenta il nuovo lavoro dell’icona shock-rock, che ha pubblicato il suo ultimo album, nel 2017, intitolato Paranormal. “Detroit sembrava essere un paradiso per gli emarginati“, ha aggiunto. “Quando hanno scoperto che sono nato a East Detroit … eravamo a casa“.

La prima canzone dell’album, una cover di Rock and Roll dei Velvet Underground, sarà disponibile venerdì 13 novembre. Nonostante i collegamenti della band con New York, il brano è stato scritto a Detroit da Lou Reed e registrato in città.

Il video di Rock and Roll:

Detroit Stories, la tracklist del nuovo album di Alice Cooper

Il produttore Bob Ezrin ha aggiunto: “Abbiamo registrato con Wayne Kramer, Johnny ‘Bee’ Badanjek, Paul Randolph, così come i Motor City Horns e altri musicisti locali. Abbiamo avuto idee musicali e incoraggiamento da John Varvatos, il supporto della gente di Shinola e abbiamo registrato ai Rustbelt Studios di Royal Oak“.

Ecco la tracklist di Detroit Stories:

Rock ‘n’ Roll

Go Man Go (Album Version)

Our Love Will Change The World

Social Debris

$1000 High Heel Shoes

Hail Mary

Detroit City 2021 (Album Version)

Drunk And In Love

Independence Dave

I Hate You

Wonderful World

Sister Anne (Album Version)

Hanging On By A Thread (Don’t Give Up)

Shut Up And Rock

East Side Story (Album Version)

