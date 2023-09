Durante la seconda puntata di Amici (che vedremo domani, 1^ ottobre) la professoressa Anna Pettinelli ha presentato Alice, una cantante che nel corso delle prossime settimane potrà sfidare un allievo della classe e rubargli il posto.

Alice è stata chiamata da Anna Pettinelli in persona e il suo ruolo sarà quello di sfidare un alunno di Lorella Cuccarini. Nel dettaglio potrebbe rubare il posto a Mida o Sarah Toscano. Le due professoresse avrebbero anche litigato per questa decisione.

“La prof Pettinelli vorrebbe mandare in sfida Sarah o Mida contro Alice, una ragazza che ha visto ai casting e che le ha fatto una buonissima impressione” – si legge nelle anticipazioni di SuperGuidaTv – “Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno discusso proprio per questo motivo. La Cuccarini ha detto alla collega di usare due pesi e due misure perché a Holy Francisco darà tempo 7 o 8 puntate per migliorare mentre gli altri che non le piacciono devono andare subito in sfida”.

Alice, chi è la nuova cantante di Amici che sfiderà un alunno di Lorella Cuccarini

Chi è Alice? I fan di Amici sicuramente se la ricorderanno perché ha già calcato quel palco durante la 21esima edizione in occasione di una sfida contro Rea. Dopo aver cantato One Last Song, però, il giudice ha fatto vincere Rea e Alice se n’è tornata a casa. Quest’anno sarà la volta buona?

Ecco chi è “Alice”, la ragazza che Anna Pettinelli ha scelto per metterla in sfida, prossimamente, o con Sarah o con Mida: #Amici23 pic.twitter.com/GdIWc8T79J — AMICI NEWS (@amicii_news) September 29, 2023

Chi sfiderà? Sarah Toscano o Mida? Considerando che la cantante è arrivata ultima nella classifica stilata da Irama è molto probabile che sarà lei la prescelta.