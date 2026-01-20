14.9 C
Alice Campello vittima di furto d’identità su X

Da stranotizie
Alice Campello sta affrontando un furto d’identità su X, dove un account fake è stato creato con il suo nome e condivide video espliciti. La giovane imprenditrice e influencer ha scoperto la presenza di questo profilo grazie ai suoi fan, che le hanno segnalato la presenza di video spinti pubblicati a suo nome.

Alice ha deciso di chiedere aiuto ai suoi follower, pubblicando un messaggio su Instagram in cui chiede di segnalare il profilo fake. Il messaggio recita: “Mi state mandando tutti questa cosa, segnalatelo per piacere. C’è un profilo su X che si spaccia per me e posta video porno, segnalatelo”.

Purtroppo, il profilo su X risulta ancora attivo e Alice sta ancora affrontando questo grave furto di identità. La situazione potrebbe essere risolta grazie alle segnalazioni dei suoi fan, che potrebbero portare alla cancellazione dell’account.

Intanto, Alice sta anche affrontando la rottura con Alvaro Morata, con diverse indiscrezioni che li vedono protagonisti in questi mesi. Recentemente, l’imprenditrice ha difeso una sua conoscente, coinvolta nel gossip come presunta amante di Morata. Per il momento, non c’è aria di ritorno per la coppia.

