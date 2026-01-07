Alice Campello smentisce voci su tradimento di Alvaro Morata

Alice Campello rompe il silenzio sulle voci di tradimento che riguardano suo marito, forse già ex, Alvaro Morata. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato di un “triangolo” tra il calciatore, l’influencer e una giovane di nome Elena. Alice Campello ha smentito il retroscena e ha invitato tutti a non inventare ricostruzioni sulla sua vita privata, spiegando di conoscere bene Elena, un’amica di famiglia.

La ragazza in questione ha dedicato la tesi di laurea a Masqmai, il marchio lanciato sul mercato da Alice Campello. L’influencer ha screenshottato la pagina in cui è stata riportata l’indiscrezione e l’ha commentata, sottolineando che Elena non ha alcuna tresca con Morata e che è sicura della sua innocenza.

Dopo che l’indiscrezione del “triangolo” ha cominciato a circolare, Elena è stata contattata da Alice e ha scoppiato in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso. L’influencer ha chiosato che non si merita di essere etichettata come “rovina famiglie” e ha sottolineato che sembra esserci a tutti i costi il bisogno di individuare una terza persona, ma questo non può e non deve avvenire attaccando persone completamente estranee ai fatti.

Dal suo discorso emergono due elementi chiave: il primo, chiaro a tutti, è che Campello è sicura che Elena non abbia alcun legame speciale con Morata; il secondo è che non ha in alcun modo negato che il suo matrimonio sia finito.

L’influencer ha inoltre scritto di volere difendere davanti a tutti Elena perché certa della sua innocenza e perché da donna sa bene quanto certi tipi di voci possano danneggiare e ferire una giovane. Campello ha poi rivelato che la ragazza ha realizzato una tesi di laurea prendendo come argomento d’indagine il suo brand Masqai e ha chiesto con rispetto di smettere di inventare e cercare storie che non esistono, poiché questo tipo di speculazione può causare gravi danni a persone terze che non hanno alcuna responsabilità e che non meritano di essere coinvolte.