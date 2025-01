Alice Campello e Morata: Ritorno di Fiamma?

Dopo la tumultuosa separazione, Alvaro Morata e Alice Campello sembrano cercare di ricostruire la loro relazione. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, la coppia, che aveva annunciato la fine della loro relazione dopo otto anni di amore e quattro figli, avrebbe deciso di darsi una seconda possibilità. Rosica ha riportato che vivono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai, aggiungendo che Alice ha messo un like al suo post, considerato dai fan una conferma.

Le voci su un possibile riavvicinamento erano circolate qualche mese fa e la notizia è stata ripresa anche in Spagna. Il giornalista Javier de Hoyos ha rivelato che, nonostante un’estate di separazione per vari motivi, l’amore ha prevalso e Morata stesso ha confermato il ritorno insieme. Recentemente, Alice è stata avvistata sugli spalti di San Siro durante una partita del marito, portando con sé la figlia e una amica, segno di un riavvicinamento familiare.

Non solo, Alice ha condiviso su Instagram una foto in bianco e nero che li ritrae abbracciati, con un cuore rosso in didascalia. Questo scatto ha suscitato entusiasmo tra i fan, che sperano nella reconciliazione della coppia. I sostenitori sono molto contenti del riavvicinamento, evidenziando l’importanza della famiglia e dell’amore nel superare le difficoltà. In definitiva, Morata e Campello sembrano pronti a ricominciare, alimentando le speranze dei fan per il loro futuro insieme.