Alice Bellandi vince l’oro e bacia in diretta la fidanzata: il commento del telecronista Rai

Alice Bellandi ha stravinto la sua categoria ed ha conquistato la medaglia d’oro in judo -78 kg battendo in finale l’israeliana Inbar Lanir.

Questo di Alice Bellandi è il quinto oro italiano conquistato dal judo dopo quelli di Ezio Gamba (1980), Giuseppe Maddaloni (2000), Giulia Quintavalle (2008) e Fabio Basile (2016); nonché la quarta medaglia azzurra nei -78 kg dopo i tre bronzi di Ylenia Scapin (Atlanta 1996), Emanuela Pierantozzi (Sydney 2000) e Lucia Morico (Atene 2004).

Al termine dell’incontro Alice Bellandi è andata a baciare la fidanzata e i telecronisti Rai sono andati un attimo nel pallone. “Vedete qui…. Anche… L’abbraccio… Con la sua compagna“. Ovviamente quello commentato non era un abbraccio bensì un bacio, ma va bene lo stesso. Questo gesto d’amore è andato in onda su Rai2 di TeleMeloni e…

Ecco il video:

“Chiara, la mia fidanzata, lavora in un chiosco non lontano dal centro tecnico federale di Ostia, dove mi alleno. Ci siamo viste, conosciute, piaciute. È stata la prima ragazza che ho portato a casa, a Brescia, a far conoscere ai miei genitori. Aveva voglia di essere qui a Tokyo, sarebbe venuta con mia madre, ma non avrebbe avuto senso, il pubblico non c’è alle gare e nel villaggio siamo barricati. Ci sentiamo di continuo, lei si è tarata sugli orari giapponesi, non dorme più”.