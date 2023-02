Alice Barisciani licenziata “per colpa” di Uomini e Donne, Maria De Filippi le offre un lavoro in redazione

Tra le corteggiatrici di Federico Nicotera c’è anche Alice Barisciani, che è stata la protagonista della puntata di ieri di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha saputo che la 26enne ha perso il lavoro per le troppe assenze dovute alla sua partecipazione al dating show. Per questo motivo la conduttrice ha offerto alla ragazza un posto nella sua iconica redazione.

“Mi hanno detto che hai avuto un problema con il lavoro per colpa di questa trasmissione. Non so se è vero, sì? A tal riguardo volevo dirti che se vuoi lavorare con noi siamo lieti di accoglierti. So che vivi lontano, che non vivi vicino a Roma e questo è un problema no? Se mai sarà, Se non dovessi trovare dove vuoi tu o quello che vuoi tu, noi ti aspettiamo. Per quanto continueremo a lavorare e facciamo le corna. Perché non è detto che a vita questo succeda. Però se vuoi trovarti un posto di lavoro voglio dirti che qui ce l’hai. Siccome ti hanno licenziata per colpa nostra tra virgolette. Diciamo che è successo per le assenze da quello che ho saputo”.

Indipendentemente dal fatto che Alice accetti o meno, questo gesto di Maria è davvero molto dolce.

La proposta di Biagio, la reazione di Carla e l’esterna di Federico e Alice: ecco cos’è successo oggi in puntata, cliccate qui! #UominieDonne https://t.co/gh6HqE4Guw — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 2, 2023

Alice Barisciani e lo sfogo: “Ho paura di non piacergli, che non mi veda così bella”.

Quella di ieri non è stata una puntata facile per Alice Barisciani. La ragazza dopo aver ammesso di essere stata licenziata ha anche confessato di aver avuto dei problemi di salute che l’hanno portata a mettere su qualche kg: “Temevo di non essere troppo bella ai suoi occhi. Ho avuto dei problemi di salute e hanno portato dei cambiamenti al fisico. Sono ingrassata un po’, non so se è vero o no che lui non se ne sia accorto. Ma è una paura mia, sono sciocchezze, ma una donna se li fa questi problemi. Non l’ho mai tirato fuori e non è niente di grave, però sono cose che ti portano ad accumulare“.