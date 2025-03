Alibaba svela il suo modello di intelligenza artificiale e lancia la sfida a DeepSeek

Alibaba, la multinazionale cinese dell’e-commerce, ha recentemente presentato il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, il QwQ-32B, che si propone come uno degli strumenti AI più avanzati sul mercato, con l’ambizione di competere e superare il noto DeepSeek-R1. A seguito di questo annuncio, le azioni di Alibaba hanno visto un incremento dell’8,39% a Hong Kong, raggiungendo un nuovo massimo nelle ultime 52 settimane, il che denota un rinnovato ottimismo da parte degli investitori.

Il QwQ-32B è dotato di 32,5 miliardi di parametri, un numero significativamente inferiore rispetto ai 671 miliardi del DeepSeek-R1. Tuttavia, Alibaba ha sottolineato che tutti i parametri sono attivamente utilizzati nel processo di inferenza, migliorando l’efficienza e riducendo il consumo energetico. La gestione dei parametri è cruciale nell’ambito AI, poiché influenzano direttamente le previsioni e le decisioni.

Il modello ha mostrato prestazioni notevoli in settori come la matematica e la generazione di codice, suggerendo un focus strategico dell’azienda su aree chiave per il business. Alibaba sta quindi sfidando i modelli AI occidentali, come ChatGPT e Google Gemini, in un contesto di forte competizione globale.

Dal 2023, Alibaba ha investito significativamente nel settore AI, aumentando la domanda di soluzioni intelligenti in Cina. Secondo esperti finanziari, le innovazioni di Alibaba nel campo dell’intelligenza artificiale potrebbero migliorare la sua situazione finanziaria, rappresentando una potenziale minaccia per le aziende occidentali. Con il lancio del QwQ-32B, Alibaba punta a bilanciare alte prestazioni e ottimizzazione dei costi computazionali, segnando così un importante passo avanti nel mercato AI.