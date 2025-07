Alibaba lancia Qwen3-Coder, l’IA per sviluppatori avanzati

Il mondo della tecnologia continua a evolversi rapidamente, con l’intelligenza artificiale che gioca un ruolo sempre più centrale nello sviluppo software. In questo contesto, Alibaba Group ha rivelato il lancio di Qwen3-Coder, un modello di IA open source dedicato alla programmazione e descritto come il più avanzato della sua offerta.

Qwen3-Coder si concentra su attività legate allo sviluppo software, come la generazione automatica di codice e la gestione di flussi di lavoro complessi. Alibaba ha sottolineato l’efficacia del modello in compiti di codifica agentica, in cui l’intelligenza artificiale può operare autonomamente per risolvere problemi di programmazione.

Secondo le informazioni rilasciate dall’azienda, Qwen3-Coder ha superato concorrenti locali come DeepSeek e K2 di Moonshot AI, dimostrando prestazioni superiori nelle principali capacità di codifica. Inoltre, Alibaba sostiene che il modello possa competere con alcuni dei sistemi statunitensi più rinomati, tra cui Claude di Anthropic e GPT-4 di OpenAI, in determinate aree specifiche del coding.

Il lancio di questo modello avviene in un clima di intensa competizione tra le aziende tecnologiche cinesi e quelle americane, entrambe impegnate nella corsa per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale sempre più sofisticati.