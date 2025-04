Alì Agca chiede di partecipare ai funerali di Papa Francesco: ‘Voglio solo offrire il mio aiuto’

Alì Agca, il noto attentatore di Giovanni Paolo II, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Papa Francesco attraverso un videomessaggio, in cui chiede di partecipare ai funerali del pontefice. Con un tono solenne, Agca ha fatto appello ai governi italiano e Vaticano, sottolineando il suo desiderio di contribuire al “trionfo della verità” e alla riconoscenza verso Gesù Cristo come fonte spirituale. Questa richiesta ha suscitato attenzione e polemiche.

Agca, oggi 67enne, è ricordato per l’attentato a Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981, in cui ferì gravemente il Papa con quattro colpi di pistola in piazza San Pietro. Condannato all’ergastolo in Italia, fu graziato nel 2000 per volontà di Giovanni Paolo II stesso. Dopo essere tornato in Turchia, ha scontato pene per altri reati. La sua figura è avvolta nel mistero, con i mandanti dell’attentato mai chiaramente identificati e con Agca che ha spesso rilasciato dichiarazioni confuse e contraddittorie.

Negli anni, ha anche menzionato il caso di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa nel 1983, suggerendo possibili legami con il Vaticano. La volontà di Agca di essere presente ai funerali di Papa Francesco è considerata da alcuni un omaggio al Papa pacifista, mentre altri temono un’ulteriore esposizione mediatica discutibile. Tuttavia, le probabilità che la sua richiesta venga accolta sembrano basse, data la sua storia e le circostanze.