Algeria affronta Sudan alla Coppa d’Africa

Algeria e Sudan inizieranno la loro campagna nel Group E della TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco contro gli altri team del girone, mercoledì, in una partita che promette di essere un incontro esplosivo allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat alle 16h00 ora locale.

Questa partita segna il primo incontro tra le due nazioni nella fase finale della TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, anche se sarà il loro nono incontro complessivo. L’Algeria rimane imbattuta contro il Sudan nel gioco aperto, avendo registrato quattro vittorie e quattro pareggi negli incontri precedenti.

Le squadre si sono già affrontate due volte. In agosto, il Sudan ha fermato l’Algeria sul punteggio di 1-1 nei quarti di finale del TotalEnergies CAF African Nations Championship, prima di avanzare 4-1 ai rigori. Si sono incontrate di nuovo il 3 dicembre alla FIFA Arab Cup in Qatar, giocando a reti inviolate ad Al Rayyan.

L’Algeria ha anche ricordi piacevoli di una vittoria per 4-0 contro il Sudan alla FIFA Arab Cup del 2021, un torneo che alla fine hanno vinto, mentre il Sudan è stato eliminato nella fase a gironi.

L’Algeria, campione continentale due volte, partecipa per la 21esima volta alla fase finale dell’AFCON, avendo partecipato per la prima volta nel 1968. Campioni in casa nel 1990 e di nuovo in Egitto nel 2019, i Desert Foxes arrivano in Marocco con l’obiettivo di riscoprire le glorie del passato dopo un recente periodo difficile.

L’Algeria è stata eliminata nella fase a gironi in ognuna delle loro ultime due apparizioni e attualmente è in una striscia di sei partite senza vittorie nella fase finale dell’AFCON. L’ultima vittoria nel torneo risale alla finale del 2019 contro il Senegal.

Nonostante queste difficoltà, l’Algeria ha storicamente iniziato i tornei in modo forte. Sono imbattuti nelle loro ultime cinque partite di apertura dell’AFCON, con l’ultima sconfitta risalente al 2013 contro la Tunisia.

Il Sudan, d’altra parte, torna nella fase finale per la prima volta e sono una delle nazioni fondatrici del torneo, avendo partecipato al torneo inaugurale nel 1957 come paese ospitante. Hanno vinto il loro unico titolo AFCON nel 1970, sempre in casa.

Tuttavia, la storia recente del torneo è stata impegnativa. Il Sudan ha vinto solo una delle loro ultime 16 partite dell’AFCON, con la loro unica vittoria dal 1972 arrivata contro il Burkina Faso nel 2012.

Il tecnico dell’Algeria, Vladimir Petkovic, ha dichiarato: “Penso che siamo qui e felici di tutto ciò che abbiamo fatto finora. La squadra sta andando bene e, per fortuna, abbiamo recuperato alcuni giocatori. Tuttavia, abbiamo dovuto apportare un cambiamento a causa di un infortunio. La squadra ha lavorato molto bene e sono fiducioso che domani saremo pronti”.

Il giocatore dell’Algeria, Riyad Mahrez, ha aggiunto: “La mentalità è buona. Non stiamo pensando a ciò che è successo prima; siamo concentrati sulla nostra prima partita, per fornire una solida prestazione”.

Il tecnico del Sudan, Kwesi Appiah, ha affermato: “Sappiamo tutti che questo torneo è importante per il popolo sudanese. Siamo qui per fare del nostro meglio per renderli orgogliosi e ciò avverrà solo se metteremo in mostra il nostro miglior calcio”.

Il giocatore del Sudan, Bhakit Khamis, ha dichiarato: “La nostra presenza qui è importante per noi come sudanesi. Siamo felici e onorati di essere qui. Tuttavia, la nostra presenza qui non è sufficiente. Siamo qui per fare dei nostri connazionali degli orgogliosi e ciò inizia subito domani, quando affronteremo una squadra forte come l’Algeria”.