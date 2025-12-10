7.6 C
Roma
mercoledì – 10 Dicembre 2025
Viaggi

Algarve migliore destinazione balneare

Da stranotizie
Algarve migliore destinazione balneare

L’Algarve è stata insignita del premio di Migliore destinazione balneare del mondo per la quarta volta, superando così destinazioni iconiche come le Maldive e le Isole Turks e Caicos. Questo riconoscimento è stato annunciato durante il Gala finale dei World Travel Awards, considerati gli “Oscar del turismo”, che si è svolto in Bahrain.

Dopo un periodo di votazione che ha coinvolto professionisti del turismo, stampa specializzata e viaggiatori di tutto il mondo, l’Algarve si è distinto tra le 19 destinazioni nominate, tra cui Porto Santo e altre località balneari di fama mondiale come Thailandia, Cancun, Seychelles, Filippine e Zanzibar.

Il presidente di Algarve Tourism, André Gomes, ha affermato che questo premio rappresenta “la responsabilità di continuare ad alzare l’asticella, preservando le nostre risorse naturali e superando le aspettative di chi ci visita anno dopo anno”.

L’Algarve detiene anche 10 riconoscimenti come Migliore destinazione balneare d’Europa. Secondo la regione, questo continuo riconoscimento internazionale rafforza una serie di attributi che collocano i 200 km di costa dell’Algarve tra i preferiti dai viaggiatori di tutto il mondo: la combinazione unica e diversificata di scenari naturali di immensa bellezza, la gamma di esperienze per tutti i tipi di visitatori, il forte impegno della regione per la sostenibilità, la qualità ambientale e l’accessibilità delle sue spiagge.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Cucina italiana con Rita
Articolo successivo
Divieto macellazione equidi Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.