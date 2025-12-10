Algarve migliore destinazione balneare

L’Algarve è stata insignita del premio di Migliore destinazione balneare del mondo per la quarta volta, superando così destinazioni iconiche come le Maldive e le Isole Turks e Caicos. Questo riconoscimento è stato annunciato durante il Gala finale dei World Travel Awards, considerati gli “Oscar del turismo”, che si è svolto in Bahrain.

Dopo un periodo di votazione che ha coinvolto professionisti del turismo, stampa specializzata e viaggiatori di tutto il mondo, l’Algarve si è distinto tra le 19 destinazioni nominate, tra cui Porto Santo e altre località balneari di fama mondiale come Thailandia, Cancun, Seychelles, Filippine e Zanzibar.

Il presidente di Algarve Tourism, André Gomes, ha affermato che questo premio rappresenta “la responsabilità di continuare ad alzare l’asticella, preservando le nostre risorse naturali e superando le aspettative di chi ci visita anno dopo anno”.

L’Algarve detiene anche 10 riconoscimenti come Migliore destinazione balneare d’Europa. Secondo la regione, questo continuo riconoscimento internazionale rafforza una serie di attributi che collocano i 200 km di costa dell’Algarve tra i preferiti dai viaggiatori di tutto il mondo: la combinazione unica e diversificata di scenari naturali di immensa bellezza, la gamma di esperienze per tutti i tipi di visitatori, il forte impegno della regione per la sostenibilità, la qualità ambientale e l’accessibilità delle sue spiagge.