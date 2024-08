Alfred Ekhator di Temptation Island, su TikTok un video in cui si smaschera

Alfred Ekhator è uno dei protagonisti della prossima edizione di Temptation Island e il suo video di presentazione, online da meno di 24 ore, ha già fatto molto discutere. Questo perché il ragazzo è un palese malessere e la sua fidanzata, Anna, è una che vive con le fette di prosciutto sugli occhi.

“Ho scoperto delle chat fra lui e i suoi amici dove si organizzava per fare serate dove lui si vantava di aver fatto serata con alcune ragazze. Proprio a causa di queste cose che io ho scoperto ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto fin quando ho scoperto un tradimento di recente confermato da lui. Sono innamorata di lui e nonostante lui mi abbia dato diversi motivi per lasciarlo, non riesco a farlo”.

Alfred Ekhator è molto attivo sui social e proprio sul suo profilo TikTok, in tempi non sospetti, ha pubblicato un contenuto proprio in compagnia di Anna con sopra scritto: “Mantieni sempre la tua relazione privata così puoi averne due“. E beh, lo ha fatto davvero.

In queste ore sulle varie pagine di gossip è diventata virale anche una segnalazione inviata ad Alessandro Rosica da una che dichiarerebbe di essere una preda di Alfred: “Oddio, lui è penoso. Mi mandava messaggi su Instagram dove mi chiedeva di vederci anche se era fidanzato. E lo ammetteva apertamente! Diceva che nonostante fosse fidanzato, se fatto in silenzio, lo avrebbe fatto. Un viscido assurdo”. Ovviamente non possiamo sapere se questa dichiarazione è vera, ma diciamo che da quel poco che abbiamo conosciuto di lui, non mi stupirebbe lo fosse.

Lei sottona, lui malessere, ma aiutatemi a dire: BONO.