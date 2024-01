Alfonso tirato in ballo al Grande Fratello albanese: l’invito del conduttore

Non solo Heidi Baci, sono diversi i concorrenti del Big Brother Albania che ogni tanto parlano italiano durante la diretta. L’ex gieffina e influencer Rike Roci è stata ripresa in più occasioni perché parla troppo spesso nella nostra lingua e il conduttore del GF albanese nel bel mezzo dell’ultima puntata l’ha bacchettata tirando in ballo anche Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini citato al Grande Fratello albanese.

Tutto è iniziato quando Heidi Baci si è lamentata dell’atteggiamento di Meriton e nel farlo si è scusata per il suo albanese. Ledio Lico, il conduttore del Big Brother Albania, ha risposto alla Baci e poi ha lanciato una frecciatina a Rike per l’eccessivo uso dell’italiano ed ha citato Signorini: “Heidi ogni volta che ti scusi per il tuo albanese e poi usi termini come ‘furbo’, mi viene voglia di entrare in casa direttamente dallo schermo della mia tv per dire a Rike di smetterla di parlare italiano perché siamo al Big Brother e non al Grande Fratello. Abbiamo capito tutti che sai parlare bene italiano Rike, la devi smettere. Anche perché dopo ci tocca invitare Alfonso e poi ho paura che a Rike piaccia più io che Signorini“.

Heidi Baci e l’opinione della psicologa del Grande Fratello.

Se Mariton non ha speso delle belle parole per Heidi, una psicologa invitata in studio ha dichiarato che l’ex gieffina del Grande Fratello italiano è una concorrente forte: “Io considero un/una concorrente forte colui o colei che ha un buon equilibrio, un buon controllo delle impulsività e delle emozioni. Per adesso, vedo tutto ciò in Heidi. Non si fa provocare facilmente. Controlla bene la sua emotività e per me è tra le più stabili in questo senso. Quindi devo dire che è una buona concorrente per questo tipo di gioco“.