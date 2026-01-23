Alfonso Signorini: Zequila svela colpo di scena

Antonio Zequila si è espresso sul caso di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, dopo che Mediaset avrebbe deciso di non andare in onda con la nuova edizione del reality show a causa della causa legale tra Signorini e Fabrizio Corona. Zequila ha rivelato che presto verranno fuori delle verità molto particolari e che ci sarà un vero colpo di scena, difendendo Signorini come “un uomo perbene” e definendo Corona “un individuo da evitare” e “pessimo esempio per i giovani”. Ha consigliato ai ragazzi di non recarsi nelle discoteche dove Corona si presenta come ospite e ha assicurato che Signorini sta bene e continua a lavorare come direttore editoriale della rivista Chi.

Zequila ha anche rivelato di aver sentito Gerry Scotti, citato da Corona come prossimo protagonista delle sue ‘verità’, e che entrambi avrebbero “ottimi avvocati”. Ha concluso che usciranno fuori risvolti inaspettati e che la verità non è quella che appare. Uno dei legali di Signorini aveva già annunciato che potrebbero uscire fuori dettagli sorprendenti legati al caso. Zequila ha anche confermato di aver preso parte al Grande Fratello Vip senza alcuna richiesta particolare o scorciatoia e ha preso le difese di Signorini, che anche Giorgio Manetti ha difeso recentemente.