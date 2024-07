Alfonso Signorini vuole la ballerina

I casting per il Grande Fratello sono nella fase più accesa, motivo per cui Alfonso Signorini è alla ricerca dei suoi futuri vipponi. Tra le tante prede, il conduttore avrebbe individuato una donna davvero bellissima detentrice di un record più unico che raro.

Ecco di chi si tratta.

Grande Fratello: Alfonso Signorini e la scelta dei concorrenti

Manca davvero poco all’inizio della prossima edizione del Grande Fratello, in quanto Settembre è più vicino di quanto vorremmo. Proprio per questa ragione Alfonso Signorini e tutti gli autori del Grande Fratello stanno effettuando i casting per individuare i prossimi concorrenti dei reality show più seguito del mondo.

Come sempre prenderanno parte al gioco televisivo sia personaggi famosi che ragazzi e ragazze provenienti dalla vita quotidiana. Davide Maggio avrebbe però rivelato in anteprima un’importante notizia che riguarderebbe la presenza di una donna bellissima nel cast della nuova edizione.

La stessa notizia sarebbe stata poi ufficializzata da Novella 2000, la quale avrebbe definito questa donna come la più bella della televisione. La donna ha preso parte a molte trasmissioni Mediaset e pare essere una delle preferite del pubblico. Su chi sta puntando Alfonso Signorini per fare il botto anche quest’anno?

Il conduttore ha scelto proprio lei

Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini vorrebbe nella nuova edizione del Grande Fratello, una donna che ha preso parte ad importanti programmi marchiati Mediaset. Ci riferiamo, per esempio, ad Amici di Maria De Filippi, ma anche a Striscia la notizia dove ha ricoperto per diverso tempo il ruolo di velina.

Shaila Gatta

La donna in questione detiene un importante record, in quanto ha ricoperto questa posizione per quasi 930 puntate. Di chi stiamo parlando? Ovviamente della bellissima Shaila Gatta, una ragazza di 27 anni originaria di Aversa che si è distinta non solo per bravura e bellezza, ma anche per carattere e determinazione.

Seppur molto giovane, Shaila ha già raggiunto importantissimi traguardi, in quanto ha preso parte a programmi come Tale e Quale Show, il Festival di Sanremo e molti altri ancora. In passato, inoltre, ha persino avuto la possibilità di condurre Paperissima Sprint. Non possiamo far altro che attendere per scoprire se l’ex velina deciderà di accettare la proposta di Alfonso Signorini.