Alfonso Signorini avrebbe deciso di optare per un team tutto rosa per la sesta edizione del Grande Fratello Vip e dopo aver avuto al suo fianco la coppia composta da Pupo e Wanda Nara (durante la quarta edizione) e Pupo ed Antonella Elia (durante la quinta edizione), a settembre dovrebbero sedersi accanto a lui Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

A lanciare questa indiscrezione (sottolineando come sia già ufficiale) è stato Giuseppe Candela su Dagospia:

“CANDELA FLASH! VOCI DA COLOGNO MONZESE: ALFONSO SIGNORINI HA SCELTO SONIA BRUGANELLI (MOGLIE DI PAOLO BONOLIS) COME OPINIONISTA DELLA NUOVA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP. AFFIANCHERA’ ADRIANA VOLPE (GIA’ ANTICIPATA DA DAGOSPIA) DI RITORNO A MEDIASET DOPO IL FLOP SU TV8…“.

Sonia Bruganelli guida una famosa società di casting (è lei la mente dietro i volti di Ciao Darwin e Avanti un Altro), scrive ed è nota nel mondo del gossip per essere la moglie di Paolo Bonolis. Un volto inedito per la tv generalista dato che lavora spesso nel dietro le quinte, ma mai on stage.

Il #GFVIP ha trovato una nuova opinionista? Secondo Dagospia, sarà Sonia Bruganelli – moglie di #PaoloBonolis – una dei due nuovi opinionisti del reality show di Alfonso Signorini. Sarà vero? pic.twitter.com/oD6dzf5CiI — TV Italiana (@TV_Italiana) June 4, 2021

Che ne pensate dell’accoppiata Adriana Volpe – Sonia Bruganelli come nuove opinioniste del Grande Fratello Vip? Sulla carta sembrano un po’ l’acqua santa ed il diavolo…