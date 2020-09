Ci siamo, manca meno di una settimana all’inizio del GF Vip 5 e sul nuovo numero di Chi Alfonso Signorini ha svelato i primi pettegolezzi sulla casa più spiata d’Italia. Pare infatti che due dei concorrenti non siano in ottimi rapporti e che l’abbiano anche detto durante i loro provini.

“La casa si prospetta come una polveriera. C’è persino qualcuno che già ai casting ha fatto il nome di una persona che non voleva incontrare, ma neanche per caso. Ed è nel cast. È Adua Del Vesco e ce l’ha con Massimiliano Morra. Vedremo.

Comunque tutti direi sono molto caratteriali, non dico antipatici, ma spigolosi: penso a Tommaso Zorzi, a Patrizia De Blanck, a Flavia Vento… Sono personalità particolarmente spiccate, ecco, andarci in vacanza, no. Anche no”.