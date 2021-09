Alfonso Signorini fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni ha svelato come sarà la nuova Casa del Grande Fratello Vip, totalmente rivoluzionata rispetto alle scorse edizioni. Inoltre, come ha precisato, è stata costruita in modo tale da essere accessibile ovunque per Manuel Bortuzzo, il primo concorrente in sedia a rotelle a partecipare al reality.

La cucina è stata sposata al posto del celebre salone davanti il Confessionale, mentre il salone è stato spostato dove l’anno scorso c’era la cucina. Anche il giardino è stato suddiviso in due parti, mentre sono rimaste intatte le docce situate a vista davanti al giardino.

“Come sarà la nuova casa? Diversa. Prima si apriva con il living della cucina, ora con il salone che è raddoppiato di volume. La cucina questa volta si affaccia sul giardino, mentre le docce saranno a vista tra il giardino e la cucina. Inoltre è stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per fare conoscere la disabilità nella sua quotidianità. Ci sarà anche la ‘Love Boat’. In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave e ventilatori per ricreare l’effetto del vento. Poi c’è la zona “meno confortevole”: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio”.

Alfonso Signorini: “Lo studio rimane lo stesso, cambia la Casa”

A parlare della nuova Casa è stato anche Andrea Palazzo, storico capo progetto del reality, fra le pagine del settimanale Chi.