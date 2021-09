Alfonso Signorini fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, oltre ad aver svelato come sarà la nuova Casa, ha parlato anche delle due nuove opinioniste non famose che saranno etichettate come “opinioniste del popolo”.

“Avremo due grandi sorelle, due signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende! Dove le ho scovate? Erano le vicine di ombrellone di un mio amico, a Moneglia, che ha voluto farmele conoscere. Quando le ho viste me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse, funzioneranno di sicuro”.

Una parola gentile anche per le due opinioniste ufficiali, al loro debutto in questo ruolo: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

“Sono due bombe a mano, entrambe donne di carattere. Di Sonia mi piace la libertà di pensiero, è anticonformista, cinica quando serve, ma solo perché realista. Di un’intelligenza vivace. Lei sarà una bella scoperta in questa veste. Adriana, invece, è una macchina da guerra rodatissima”.

Alfonso Signorini, le opinioniste del popolo novità della stagione

Ad aver però parlato per la prima volta di queste due opinioniste è stato Andrea Palazzo, capo progetto del reality, fra le pagine del settimanale Chi. Era lo scorso agosto.

“Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa”.