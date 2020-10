Alfonso Signorini lunedì sera ha scoperto la presunta positività al Covid di una delle 3 new entry del GF Vip e infatti nessuno dei nuovi vipponi è potuto entrare in casa con gli altri concorrenti. Ieri Gabriele Parpiglia ha svelato che Giulia Salemi e Stefano Bettarini probabilmente dovranno rifare nuovamente la quarantena, anche se negativi al tampone. Quindi venerdì non ci saranno nuovi ingressi? In realtà sembra che la porta rossa si aprirà, almeno per un nuovo vippone. Durante Casa Chi Alfonso Signorini ha dichiarato che nella prossima puntata vedremo l’arrivo di Paolo Brosio e forse anche di altri personaggi.

“La puntata di lunedì è stata molto difficoltosa. Abbiamo saputo che uno dei 3 nuovi era un possibile positivo. Lo abbiamo saputo alle 21:21, mentre alle 21:28 ho saputo che anche gli altri 2 vip non sarebbero entrati. Alle 21:30 abbiamo avuto la certezza che erano cancellati 3 blocchi di puntata. Ho cercato di mantenere la lucidità e non andare nel panico. Ho pensato ‘ sono qui a regalare un po’ di leggerezza e andiamo in onda così’. Per venerdì non c’è niente di certo, certamente dovrebbe entrare Paolo Brosio, ma forse potrebbero entrare anche altri vip. Invece per quanto riguarda gli altri due concorrenti ci sono molti controlli da fare. Con loro dobbiamo seguire tutte le giuste prassi per avere la massima sicurezza, sia per loro che per i ragazzi che sono già in gioco. Io intanto sto facendo la corte a Cesara Buonamici, la vorrei al GF Vip, ma sto corteggiando anche altre giornaliste, tipo Costanza Calabrese”.

Non so chi farà compagnia a Brosio, però mi auguro vivamente che entro fine anno il conduttore faccia arrivare in Italia il ciclone spagnolo, l’unica insieme a Zorzi capace di fare impazzire tutti…



