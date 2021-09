Alfonso Signorini ha deciso di allentare un po’ il tiro in merito al politicamente corretto che, nelle scorse edizioni, ha mietuto molte vittime.

Se le bestemmie saranno ugualmente punite (“senza se e senza ma”) le altre parole offensive (come la N Word, la F Word o vari epiteti volgari) saranno valutati di caso in caso e le punizioni varieranno da una tirata d’orecchie (se detta senza l’intento denigratorio) alla squalifica, ovviamente. Fausto Leali ne sa qualcosa.

“Abbiamo l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censore di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa liberi tutti, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata”.

Alfonso Signorini ha poi confermato la diretta H24 (“andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5″) e le opinioniste del popolo, che andranno ad affiancare quelle ufficiali Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (” una novità da me fortemente voluta è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due grandi sorelle, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!”).

Manca una settimana al calcio d’inizio. Che ne pensate del cast e delle novità?

Grande Fratello Vip: per la prima volta in 6 anni nessuna persona della comunità LGBT nel cast https://t.co/1pGZJ9RkOz #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 5, 2021

Alfonso Signorini: il cast del suo Grande Fratello Vip 6

