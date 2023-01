Alfonso Signorini su TikTok è tutto ciò che vorrai vedere oggi

Alfonso Signorini da un paio di settimane ha debuttato ufficialmente su TikTok e checché ne dicano gli odiatori che a prescindere criticheranno, è bravo. E anche molto.

La prima ad averlo fatto è stata Barbara d’Urso ai tempi di quando Denis Dosio bazzicava i suoi salotti. Era l’autunno del 2019. TikTok in Italia non aveva ancora preso piede e lei fra un balletto e un altro si era conquistata una bella fetta di affezionati, circa mezzo milione. Nel 2020 a causa delle restrizioni l’ha poco curato fino ad abbandonarlo completamente pochi mesi dopo.

L’anno scorso, invece, in occasione delle elezioni abbiamo visto sbarcare su TikTok politici vari e eventuali. Matteo Salvini, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e ovviamente Silvio Berlusconi. Un disastro su tutti i fronti fra barzellette, meme e propaganda fatta male. E’ stato infatti virale un articolo di Andrea Indiano su Wired dal titolo “I politici italiani non hanno ancora capito come si usa TikTok”. E aveva ragione.

Per questo motivo quando Alfonso Signorini si è iscritto su TikTok le premesse non erano delle migliori. E invece ha superato le aspettative.

Alfonso Signorini su TikTok, i video

Complice una vacanza in montagna insieme a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ormai suoi amici, oltre che colleghi al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha registrato una serie di video uno più riuscito dell’altro. Indubbiamente autoironico, il direttore di Chi è stato capace di cavalcare gli audio e i trend del momento senza risultare ridicolo o cringe. Questo ovviamente anche grazie al supporto della Salemi e di Paolo Petrelli, come tutt’ora lo continua a chiamare.

Lo abbiamo visto danzare il balletto di Mercoledì Addams, prendersi in giro sulle sue responsabilità al GF Vip e anche percul*re i vipponi tutt’ora in Casa. La bastarda col tablet ha fatto diventare b4stardino anche lui. E c’è riuscita. L’autoironia è il segreto del suo successo.