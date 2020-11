Tommaso Zorzi è indubbiamente uno dei veri protagonisti di questo Grande Fratello Vip , eppure molte sue fan si lamentano del fatto che Alfonso Signorini gli dedica poco spazio nelle puntate. In effetti rispetto ai ‘Gregorelli’ o alle favole Ares di Rosalinda, l’influencer milanese è stato molto meno presente nelle scalette di questi 15 appuntamenti in prima serata. Il conduttore ieri a Casa Chi ha spiegato come mai non ha ancora “sfruttato” in pieno il personaggio di Zorzi.

“Prima di tutto voglio dire che io personalmente l’ho voluto a tutti i costi in questo GF, perché già lo seguivo. Ero certo che averlo avrebbe fatto la differenza. Lui avrà i suoi momenti, ce li avrà e io ve lo garantisco. Certamente lui ha una personalità così poliedrica che si può costruire lo Zorzi time in molte maniere. Ci può essere lo Zorzi opinionista, quello sferzante, quello show man, o quello che balla e canta. Può fare mille cose e le fa. Anche ieri sera l’ho tirato in ballo in più occasioni ed ha avuto un ruolo fondamentale. Poi ricordatevi che tutto dipende da ciò che accade all’interno della casa. Ad esempio tutto l’affare di Oppini e Dayane ha coinvolto anche Tommaso, ma ieri no, perché era più una cosa di loro due. – ha continuato Alfonso Signorini – Come ad esempio anche quando ho parlato della madre di Stefania, anche quel momento non poteva toccare pure Zorzi. Ricordatevi però che non ho ancora affrontato la storia di Tommaso, ma lo farò, non ho ancora esplorato la sua vita, ma ci sarà modo. Quindi tranquilli che arriverà anche il suo turno, questo è sicuro”.

Una cosa è certa, si parlerà ancora di più di Tommaso quando arriverà questo tanto chiacchierato modello gay che Alfonso Signorini farà entrare in casa proprio per Zorzi.

Alfonso Signorini a Casa Chi parla di Tommaso, il filmato.

Rido fino a dopodomani. LA BUSTA/LA BORRA feat. Tommaso Zorzi, Alfonso Signorini e Antonella Clerici. #GFVIP pic.twitter.com/TpIHZuASHV — Luca Vismara (@LucaVismara) November 3, 2020