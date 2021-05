Il conduttore rivela come mai non lo vediamo in tv in questi mesi.

Alfonso Signorini con il GF Vip è entrato nella case degli italiani due volte a settimana da settembre 2020 al 1° marzo 2021. Con la fine del reality il direttore di Chi è sparito dai radar e una lettrice del suo settimanale gli ha chiesto il motivo. “Lei è scomparso e non deve farlo.Ci ha tenuto compagnia per mesi. Perché non la vediamo nemmeno da Barbara d’Urso o Maurizio Costanzo?”

Il presentatore del GF Vip ha spiegato che stare lontano per un po’ dalla tv è stata una sua scelta. “Sparire per un po’ a volte non guasta. Non preoccupatevi, ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla televisione, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella normalità che la tv non sempre consente“.

Le lettrici di Chi possono stare tranquille perché da settembre il GF Vip tornerà con Alfonso Signorini al timone e probabilmente ci farà compagnia per almeno 3 mesi.

Alfonso Signorini al lavoro al GF Vip 6.

Nonostante sia da mesi lontano dal piccolo schermo, il giornalista è costantemente al lavoro al suo settimanale Chi e da tempo sta preparando la nuova edizione del GF Vip. Dagli inizi di aprile il conduttore sta pensando al cast del reality.

“Ormai è quasi un mese che sto lavorando al cast, sugli opinionisti la testa non ce l’ho ancora messa. – ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano – Andrea Iannone, Loredana Lecciso e Giulio Berruti sono stati vicini all’ingresso nella Casa lo scorso anno, hanno detto no una volta, non avrebbe senso insistere per convincerli. Il Grande Fratello è una grande esperienza da fare se uno ha voglia di farla. Non è una vacanza, non è un lavoro in miniera, ma devi essere convinto.

Mi piacerebbe Rocco Casalino. Del resto mi pare che non abbia molto da fare. […] Stava per entrare il fidanzato cubano di Casalino, ho dialogato a lungo con Rocco”.