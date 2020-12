Alfonso Signorini durante l’ultima puntata di Casa Chi ha svelato un aneddoto di un attuale concorrente del Grande Fratello Vip:

“C’è qualcuno nella casa di adesso che a mia domanda diretta durante il provino: ‘Se entri nella casa del Grande Fratello con la fidanzata come ti comporti?‘ la sua risposta è stata ‘Ma io se entro neanche me la ricordo più, me la sfancu*o e non mi ricordo neanche più di lei’. E adesso è nella casa a fare i cuoricini”.

Quando Gabriele Parpiglia, in collegamento, gli ha chiesto se fosse il solito concorrente che durante il provino avrebbe detto ‘fra la fidanzata ed il Grande Fratello preferisco il Grande Fratello‘, Alfonso Signorini si è messo a ridere e non ha risposto. L’allusione del giornalista, ovviamente, era ad Andrea Zelletta, come detto chiaramente durante una puntata di Casa Chi dello scorso settembre.

“Su Zelletta a me è arrivata una voce che non so se corrisponde al vero, ma pare che quando è stato provinato gli sia stato chiesto ‘Ma fra il Grande Fratello e la tua fidanzata chi preferisci?’ e lui ha risposto ‘il Grande Fratello’. Magari lo manderanno in onda o magari mi sbaglio io. Questa risposta ovviamente, se fosse vera, gli apre un mondo”.

Che Signorini alludesse a Zelletta non ci voleva molto a capirlo, dato che attualmente in casa ci sono solo sei concorrenti uomini, fra cui due gay (Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis), tre single (Pierpaolo Pretelli, Mario Ermito, Andrea Zenga) ed un fidanzato (Andrea Zelletta).



FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy