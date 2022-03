Alfonso Signorini nella puntata di ieri ha smascherato Giucas dopo le parole dette nei confronti di Lulù Selassié. Il conduttore del Grande Fratello Vip sta portando avanti le ultime puntate del reality ormai quasi giunto al termine di questa sesta edizione.

Nella puntata di ieri sera si è svolto un duro faccia a faccia tra Lulù e Davide Silvestri che da tempo nutrono poca simpatia l’uno nei confronti dell’altra. Secondo la giovane gieffina, il noto attore non si sarebbe mai esposto più di tanto nelle dinamiche del gioco e nelle discussioni quotidiane.

Di tutta risposta Davide ha spiegato di aver di fronte a lui una persona molto arrogante e a tratti maleducata visti i comportamenti delle settimane scuse. Un vero botta e risposta a cui tutto il pubblico ha assistito e che ha portato a un chiarimento da parte delle due parti.

A scatenare la rabbia di Alfonso Signorini però, sono le affermazioni di Giucas discordanti tra di loro. Più volte il concorrente si è lasciato andare ad un’affermazioni per poi cambiare idea subito dopo senza neanche accorgersene.

Alfonso Signorini smachera Giucas: “Smettila di nasconderti”

Il confronto tra Lulù e Davide è iniziato proprio dalle parole della giovane gieffina: “Tu ti se arrabbiato con me per le nomination, ma chi c’era in quelle nomination non le nominerò mai, almeno finché potrò. Le scelte tra le nomination erano quasi imposte perché con te c’erano persone a me troppo care, poi tu non mi hai più parlato ma solo insultato”.

“Io ti ho nominato solo perché eri l’ultima persona che io cerco quando ho un problema. Gli ho dato del falso solo per difendermi dai suoi insulti. Mi ha detto capricciosa, e quindi? Quale è il suo problema? Non siamo in caserma” spiega Lulù nei confronti di Davide Silvestri.

Dopo una serie di botta e risposta a dire la sua è stato Giucas che ha affermato il suo parere nei confronti della Salessié che, non arriverà alla vittoria del programma. Il concorrente ha poi sottolineato come la ragazza abbia esagerato nei confronti di Davide. Parole che sono state subito ritrattate davanti ad Alfonso Signorini dove, lo stesso Casella ha affermato: “Lei è fatta così, mi auguro vinca”.

È proprio davanti all’affermazione di Giucas che Alfonso Signorini sottolinea la sua incoerenza affermando: “Non hai detto questo poco fa ma va bene”. Non la prima volta che il concorrente cerca di dare due versioni diverse durante le discussioni e i confronti ma questa volta, il conduttore sembra non avergliela fatta passare.