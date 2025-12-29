Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. I suoi legali hanno annunciato che la decisione è stata presa in via cautelativa e che Signorini si dichiara innocente in merito alle accuse che gli sono state rivolte da Fabrizio Corona.

I legali di Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno diramato una nota affermando che il loro assistito è “vittima di gravi e continuate condotte criminose” e che si è autosospeso da Mediaset. La decisione è già stata comunicata all’azienda.

La difesa intende denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini. L’autosospensione ha l’obiettivo di fronteggiare queste gravissime condotte illecite e il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media.

Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset.

La bufera mediatica che ha travolto il conduttore ha avuto inizio quando Fabrizio Corona ha sostenuto che Signorini manipolava i provini del Grande Fratello Vip, facendo delle avances nei confronti di alcuni aspiranti inquilini in cambio di promesse di partecipazione al reality. Inoltre Corona ha mostrato immagini esplicite di Signorini in atteggiamenti intimi.

L’ex direttore di Chi ha denunciato Corona, dando il via all’apertura di un’indagine. Domenica scorsa, nella casa milanese dell’ex re dei paparazzi, ci sono state delle perquisizioni. Perquisita anche la sede della Velvet Cut srl, la società che produce Falsissimo. Corona è successivamente stato interrogato dai pm su sua stessa richiesta e ha continuato ad accusare il conduttore del Grande Fratello.