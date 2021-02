Francesco Baccini ieri sera sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di Live Non è la d’Urso (come annunciato dal promo tv e dal Tg5), ma alla fine qualcosa sembrerebbe essere andato storto ed al suo posto, in studio, si è presentato Michael Baccini, suo figlio.

A spiegare il curioso retroscena – restando però sul vago – è stata Barbara d’Urso:

“Voglio spiegare bene al pubblico che ci segue che noi avevamo annunciato che ci sarebbe stato Francesco Baccini e siccome noi annunciamo gli ospiti solo ed unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal protagonista, in questo caso Francesco Baccini e dal suo agente, poi è sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per questo motivo abbiamo invitato il figlio di Baccini, Michael”.

Una allusione neanche troppo velata al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (che sarebbe andato in onda la sera successiva, ovvero questa sera), ma che restava comunque una allusione e nulla più.

Oggi però ecco arrivare da Mediaset la conferma: Francesco Baccini sarà ospite in esclusiva al Grande Fratello Vip per avere un confronto in passerella con Maria Teresa Ruta.

“Ma non è tutto” – si legge nel comunicato stampa del GF Vip – “Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di “Gf Vip” per confrontarsi con lei alla luce delle dichiarazioni fatte nelle scorse puntate proprio dalla Ruta”.

