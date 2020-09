Gli amanti dei reality e del trash ricorderanno sicuramente l’epico ‘Sei un ignorante, leggi un pò di più e stai zitta per favore!‘, bene, perché ieri sera al GF Vip abbiamo assistito ad una sorta di secondo round. Alfonso Signorini ha mandato in onda le immagini della litigata tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe ed ha chiesto all’influencer milanese di commentare. Subito dopo ha preso la parola anche “Miss Europa 2016”, i toni si sono accesi, la ragazza ha continuato a parlare nonostante il conduttore le avesse detto di stare in silenzio, da quel momento è degenerato tutto e Alfonso Signorini è sbottato.

“Intanto scusatemi, ma devo parlare. Senti Pepe. Un secondo solo. Oh Pepe, ma mi senti o no? Intanto sei una grande maleducata! Eh che cavolo, ma scherziamo. Intanto sei una maleducata e impara a parlare quando ti viene data la parole. E quando io ti dico, dato che qui conduco io e questa… come diceva qualcun altro è casa mia, impara l’educazione e impara a parlare quando ti viene data la parola. Ci siamo? Grazie. Perché l’educazione viene prima di tutto. Ci siamo capiti Pepe? Se c0è una cosa che io detesto sono le urla. Quando io dico ‘scusate’ avete l’obbligo di stare a sentire e adesso credo non ci sia bisogno di dire altro cara Franceska Pepe”.

Dopo la ramanzina del padrone di casa si è sentito Zorzi dire chiaramente: “Carina, amore non f**tere con la pu***na sbagliata“.

Io mi auguro solo che il pubblico da casa non elimini la Pepe, perché questa ragazza ha dimostrato in più occasioni di avere del potenziale trash.

Alfonso Signorini vs Franceska con la K, il video.