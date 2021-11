Alfonso Signorini non è solito buttarsi in mezzo alle polemiche, ma quella nata questa mattina in merito all’aborto è stata commentata anche dal mondo della politica e per questo – a distanza di pochi minuti dal comunicato stampa di Endemol Shine Italy – ha rotto il silenzio dicendo la sua su Twitter.

“Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero” – ha scritto il conduttore – “Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.

“Libertà di pensiero” invocata anche da Giorgia Meloni, che proprio pochi minuti fa ha preso le parti del conduttore del Grande Fratello Vip.

“Alfonso Signorini è vittima di un linciaggio online per aver espresso un’opinione – condivisibile o meno – sull’aborto. Mi rammarica che questa aggressione, a suon di offese e insulti, provenga e sia fomentata dagli stessi che si ergono a paladini del rispetto e dei diritti. La mia solidarietà ad Alfonso Signorini: in democrazia non può esistere un pensiero unico. Fatevene una ragione”.

La mia solidarietà ad Alfonso #Signorini: in democrazia non può esistere un pensiero unico. Fatevene una ragione. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) November 16, 2021

