La sesta edizione di questo lunghissimo Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, è stata vinta dalla principessa Jessica Selassié. I festeggiamenti di questo meritatissimo podio, sono stati al centro delle chiacchiere e seguiti anche dalle telecamere del TG 5, che ha realizzato un servizio tutto dedicato al programma e alla vincitrice.

Non sono mancate le interviste in anteprima anche ad Alfonso Signorini. Il conduttore ha speso belle parole per la Selassié. Signorini ha fatto notare come anche grazie al reality la concorrente abbia fatto un bel salto di qualità, trasformandosi in una donna sicura e fiera di sé.

“È entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava…”. “Questa vittoria è stata il trionfo delle donne” ha dichiarato.

Fonte studio GF Vip

Alfonso Signorini, sempre ai microfoni del TG 5, ha rivelato inoltre che Jessica secondo lui incarna un po’ la storia di tutte le donne. La rinascita di una ragazza che ha saputo dimostrare come le insicurezze si possano superare e trasformare in sicurezze. “Viva tutte le donne…Alla fine questa è la vittoria di tutte le donne…”.

Un pensiero condiviso anche da tanti telespettatori. Sui social molti utenti hanno espresso il loro parere, vicino a quello del conduttore. Ovviamente non poteva mancare l’intervista anche alla diretta interessata. Jessica non nasconde la forte emozione.

La sua felicità deriva dalla consapevolezza di essere stata capita dal pubblico. È stata sostenuta e amata dai telespettatori a casa. “Mi avete sostenuta e capita…E comunque come ha detto Alfonso…Nel vostro cuore c’è una piccola Jessica”.

Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, Jessica Selassié vorrebbe intraprendere una carriera da presentatrice. Un sogno che l’accompagna da sempre. Speriamo e le auguriamo che possa realizzare tutti i suoi desideri.