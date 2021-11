Alfonso Signorini ha dovuto vestire i panni del poliziotto cattivo durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip quando Manuel Bortuzzo, in Confessionale, ha chiesto agli autori una mano per far allontanare da lui Lulù Selassié.

La principessa (ormai vittima dell’incantesimo del nuotatore) non avrebbe infatti rispettato la volontà di lui che più volte le avrebbe chiesto degli “spazi”.

Insomma, seguendo il ragionamento del gieffino, Manuel e Lulù possono stare insieme solo nei modi, nelle modalità e nei tempi scelti da lui. Lei deve semplicemente farselo andare bene.

“Mi sembra che le cose abbiano preso una piega veramente ingiustificabile” – ha esordito Alfonso Signorini – “Manuel sta male. Oggi Manuel è entrato in una crisi psicologica e fisica importante. Ti ha supplicato più volte di lasciarlo in pace. A volte mi sembra che tu non voglia ascoltare”.

Alfonso Signorini: “Cosa faresti te in quella condizione?”

“Tu ti sei innamorata di una persona che, contro la sua volontà, vive una vita che non avrebbe voluto vivere. Questo lo porta ad avere degli scontri durissimi con la vita. Vorrei vedere te in quella condizione cosa faresti. Nessuno di noi ha mai il diritto di non rispettare l’altro. A maggior ragione una persona che vive in quella situazione, che è una situazione particolare. Bisogna avere il massimo rispetto”.

Il conduttore ha poi continuato:

“Non puoi comportarti come un’adolescente alle prime armi. Devi rispettare i suoi spazi. […] Se fosse successo il contrario? Se al posto di Manuel ci fosse stata una ragazza? Una ragazza inseguita da un uomo? Avremmo tutti parlato di stalking e persecuzione. Se uno ha la febbre e ti chiede di lasciarlo in pace, proprio perché lo ami, lo devi lasciare in pace”.

Lulù Selassié: “Io accetto tutto di lui, ma ho paura di perderlo”

Lulù, in lacrime, ha così chiuso: