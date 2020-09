Per mesi i settimanali hanno parlato di un possibile ingresso di Gabriel Garko nella casa del Grande Fratello Vip. Addirittura la Contessa Patrizia De Blanck aveva confermato che l’attore di Senso 45 sarebbe stato uno dei concorrenti del reality di Canale5. Alfonso Signorini nell’ultima puntata di Casa Chi ha rivelato che effettivamente la proposta di diventare un gieffino a Garko l’ha fatta, ma il divo delle fiction ha rifiutato: “Io lo volevo al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. Abbiamo parlato parecchio, lui ha tergiversato, ma poi alla fine mi ha detto di no che non avrebbe partecipato. Però ne avevamo parlato parecchio questo è vero”.

Adesso che Garko si è liberato da un grosso peso non escluderei una sua partecipazione ad un reality l’anno prossimo. Credo che il “segreto di Pulcinella” fosse uno dei motivi del suo rifiuto.



Alfonso Signorini parla del coming out di Garko.

“Convincerlo ad aprirsi e fare coming out non è stato facile. Però credo che lui ne avesse molto bisogno. Soprattutto dopo aver visto quello che era successo dentro la casa ha voluto fare chiarezza e liberarsi anche di un peso. Lui non riusciva più a vivere bene, a stare dentro il personaggio che si era costruito in questi anni. Si è definito un bambino ed è vero. Piange sempre in questo momento, ha sbalzi d’umore improvvisi. Deve prendere confidenza con Dario. Però mi ha fatto molto piacere una cosa. L’altra mattina, subito dopo il coming out mi ha detto ‘in questo ultimo mese ho ricominciato a guardarmi allo specchio, prima non ci riuscivo’. Infatti c’era la voce che lui non amava gli specchi ed era vero”.

Uscirai da questa Casa col tuo bambino per mano, Gabriel. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/pH9l7cJPLi — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2020

PH: per gentile concessione di Mediaset.