Alfonso Signorini fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni ha un po’ parlato del nuovo cast del Grande Fratello Vip (senza tuttavia svelare alcun nome) sottolineando però come alcune trattative siano iniziate già da marzo.

“Questa è la fase più critica in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro: preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto”.

Al contrario dello scorso anno però nel cast non ci saranno influencer famosi perlopiù sul web: nessun erede di Denis Dosio, Tommaso Zorzi o Giulia Salemi, quindi. Il perché? Presto detto:

“Siccome non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazzi e ragazze, tra loro molto diversi”.

Alfonso Signorini: “Nel cast 20enni e 70enni”

Fra il nutrito gruppo di ventenni provinati per la nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sono il nuotatore Manuel Bortuzzo (finito in sedia a rotelle dopo un colpo di pistola), l’attrice Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan ed Asia Argento), ma anche le sorelle principesse etiopi Jessica, Lulu e Charlie Selassie, l’ex tronista Sophie Codegoni e Tommaso Eletti, visto nell’ultima edizione di Temptation Island.

Nel cast dovrebbero poi esserci un po’ di trentenni: si era parlato di Soleil Sorge, Alex Belli, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi e del modello Andrea Casalino, senza dimenticarci delle trattative con Luca Vismara, Raffaella Fico e con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani. Spazio anche alla fascia 40-50 fra loro da segnalare la probabile presenza di Raz Degan, di Maria Monsè, dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro, ma anche di Jo Squillo, Ainett Stephens, Totò Schillaci e Davide Silvestri.

Infine non mancheranno gli over 60 (come Amedeo Goria, Pamela Prati e Carmen Russo) ed i 70enni (da Katia Ricciarelli a Giucas Casella).