Alfonso Signorini pare abbia querelato Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, ma un amico del pizzaiolo la scorsa settimana ha fatto una dichiarazione choc: “Se la cosa è vera lui svelerà tanti scheletri nell’armadio del conduttore. Saranno rivelate cose che nessuno sa in merito ad Alfonso Signorini“.

Affermazioni simili le ha fatte proprio Salvo in un’intervista rilasciata a Radio Smerdaldo.

“O si tratta di voci di corridoio o è stato un tentativo di chiuderci la bocca e farci paura. Ad oggi io e Stefano Bettarini non abbiamo ricevuto nessuna querela anche se per queste cose solitamente ci vogliono uno-due mesi. – si legge su blogtivvu – Stiamo attendendo… Non mi espongo del tutto fino a quando non arriverà sul serio questa querela. Io non ho fatto altro che commentare il Grande Fratello Vip, cosa che faccio da oltre venti anni.

Spero che Alfonso sia maturo. Non penso che abbia querelato me dopo il lavoro che fa e tutte le cose di gossip che scrive. Se la querela è vera andrò fino in fondo, non mi tirerò certamente indietro. Ho un asso nella manica”.