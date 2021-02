Il conduttore del GF Vip procede per vie legali contro un ex concorrente.

Alfonso Signorini pare abbia querelato Stefano Bettarini dopo che Mediaset ha proceduto con una diffida per dichiarazioni lesive e diffamatorie sul GF Vip. Sembra però che i provvedimenti legali non siano finiti qui. Stando a quello che ha riportato Giuseppe Candela su Dagospia, il conduttore del Grande Fratello Vip avrebbe intenzione di denunciare anche un altro ex gieffino, Salvo Veneziano.

“Denuncia in arrivo per Salvo? Nei giorni scorsi Dagospia ha anticipato la decisione di Mediaset di diffidare Stefano Bettarini dopo gli attacchi al Grande Fratello Vip e al conduttore Alfonso Signorini. Il direttore di Chi avrebbe deciso di sporgere personalmente querela, aggiungiamo che gira voce che avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali anche per un altro ex concorrente: Salvo Veneziano”.

Le ultime dure parole di Salvo Veneziano su Alfonso Signorini.

“Il programma sta girando sul gossip perché è di questo che vive Alfonso. Credo che lo show dovrebbe essere diverso e per questo motivo vado avanti con la mia campagna contro Alfonso Signorini. Se al posto suo ci fossero Barbara d’Urso, Alessia Marcuzzi o Ilary Blasi avremmo tutti noi una bella rivincita. Sappiate che molti hanno paura di lui e per questo lo elogiano. Sperano che lui dedichi loro spazio o li chiami nelle prossime edizioni del programma. Per me è diverso, io non ho paura di lui e nemmeno di altri, sono una mina vagante. Porto avanti le mie idee sempre senza nascondermi o avere timore di esporle. Questo perché non vivo di televisione e non devo niente a nessuno. Poi non mi è piaciuta la presa in giro di Alfonso nei confronti di Maria de Filippi e della sua crisi, fossi stato in Guenda avrei reagito diversamente”.