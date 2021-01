Venerdì 29 gennaio partirà la seconda edizione de Il Cantante Mascherato e si scontrerà con il GF Vip. Per l’occasione nella casa di Cinecittà farà il suo ingresso un pezzo da 90, Alda D’Eusanio. Questo non è l’unico colpaccio di Alfonso Signorini, perché pare che varcherà la porta rossa anche un altro personaggio famosissimo, Walter Zenga. L’ex calciatore ovviamente non diventerà un nuovo concorrente, ma avrà un confronto con il figlio Andrea.

“Secondo quanto trapela dal quartier generale del GF vip 5, entrerà nella casa pure Walter Zenga. – si legge su tvblog – L’indimenticato portierone dell’Inter e della Nazionale di calcio avrà un faccia a faccia con il figlio Andrea, rispondendo ad alcune sue affermazioni fatte nella casa tempo fa, a cui lui stesso ha risposto sui social network”.

Erano molti i programmi che corteggiavano Walter per avere delle dichiarazioni sul figlio, ma alla fine pare che a spuntarla sia stato Alfonso Signorini con il suo GF Vip. Riuscirà questa reunion di Andrea con suo padre a dare filo da torcere a Milly Carlucci e il suo show? Non lo so, quello che invece so bene è che sono nerissimo e mi toccherà passare il venerdì con due tv accese!

“Non avendolo mai vissuto non posso dire che mi manca” Le parole di Andrea Zenga per il padre Walter#noneladurso@carmelitadurso

@MediasetPlay pic.twitter.com/NOXcsCLtJJ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) April 17, 2019

Alfonso Signorini e Milly Carlucci: i dati Auditel delle loro trasmissioni nel 2020.

Il Cantante Mascherato, Rai Uno:

1^ puntata: 4.437.000 spettatori pari al 20,85% di share

2^ puntata: 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share

3^ puntata: 3.788.000 spettatori pari al 18.70% di share

4^ puntata: 4.432.000 spettatori pari al 21,99% di share

Grande Fratello Vip, Canale 5:

2^ puntata: 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share

4^ puntata: 3.009.000 spettatori pari al 17.67% di share

6^ puntata: 2.761.000 spettatori pari al 16.20% di share

8^ puntata: 2.920.000 spettatori pari al 17.00% di share