Il Grande Fratello Vip 5 è seguito anche da un nutrito gruppo di ragazze spagnole che su Twitter fanno il tifo per Adua Del Vesco (secondo loro è quella che crea più dinamiche e non hanno tutti i torti). Questo bislacco gruppo d’ascolto iberico ha votato in massa per salvare l’attrice, facendo infuriare mezza Twitter che invece voleva che restasse Franceska Pepe nella casa del GF Vip. Delle spagnole si è accorto anche Alfonso Signorini, che ne ha parlato ieri a Casa Chi.

“Ci sono i social incavolati neri – e dovreste indagare – perché sostengono che c’è un gruppo d’ascolto spagnolo. Pare che simpatizzino per Adua e non si sa da dove arrivino questi spagnoli che seguono il GF Vip italiano. Non so come sia successo. Però c’è stato un testa a testa tra Adua e Franceska, se la sono giocata sul filo del rasoio. Fino all’ultimo non sapevamo chi sarebbe uscita o restata”.

Non solo Twitter, ma anche il Codacons è sul piede di guerra per i voti delle spagnole nell’ultimo televoto e infatti ha presentato un esposto all’Agcom.

Ma un aereo per far sapere ad Adua che ha vinto con l’1% in piùdi Franceska e che il 90% sono voti spagnoli quando? #GFVIP — Aleyla (@gloriasenzak) October 6, 2020

Spagnoli, se amate tanto Adua lasciatela uscire così al primo reality spagnolo ve la mandiamo, come tutti gli altri scarti dei nostri reality.#GFVIP — emilia🐍 (@onlyluthor) October 3, 2020

E visto che parliamo di Spagna faccio un appello ad Alfonso: in una casa con un cast perfetto e pieno di micce butta dentro il fuoco…

