Alfonso Signorini ha chiuso con grande successo la quinta edizione del Grande Fratello Vip e fra le pagine del suo settimanale, Chi, ha parlato di un ipotetica nuova edizione che potrebbe prendere il via già a settembre.

“Francamente non lo so se condurrò anche la prossima edizione del Grande Fratello Vip, spero di sì, ovvio, ma in televisione nulla è scontato e qualsiasi decisione verrà presa io la rispetterò. Per adesso penso al riposo, ne ho tanto bisogno, ma spero di tornare presto a tenervi buona compagnia”.

Fantasticando sul cast Alfonso Signorini ha poi rivelato che vorrebbe avere Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte che da oltre vent’anni sta cercando in tutti i modi di togliersi il marchio “Grande Fratello” dalla propria pelle, quindi dubito fortemente che possa accettare. Ma mai dire mai.

“Mi piacerebbe Rocco Casalino. Del resto mi pare che non abbia molto da fare”.

Il conduttore per l’edizione appena terminata aveva messo gli occhi anche su José Carlos Alvarez, compagno di Rocco Casalino, come rivelato a Casa Chi a settembre dello scorso anno: “Stava per entrare il fidanzato cubano di Casalino, ho dialogato a lungo con Rocco“.

Alfonso Signorini, rumor sul cast del GF Vip 6

Con Rocco Casalino salgono a 12 i nomi dei vip che si sono proposti / hanno attirato l’attenzione del conduttore. Qualcuno lo ritroveremo in casa?

Alex Di Giorgio, nuotatore

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Arisa, cantante

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di

Giovanni Ciacci, costumista

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Miryea Stabile, vincitrice La Pupa e il Secchione

Pamela Prati, showgirl

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, portavoce