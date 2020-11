Da quando Alfonso Signorini ha sostituito Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip, molti sui social mettono a confronto i due conduttori. Qualche maligno ha anche parlato di rapporti tesi tra il direttore e la moglie di Totti. In realtà questo rumor è infondato, ieri infatti Signorini (un’attrice gli ha fatto un appello) a Casa Chi ha parlato delle sue chiamate con la Blasi.

“Certo che continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi. Tra l’altro Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese. – ha continuato Alfonso Signorini – La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid. Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di Coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio ecco”.

Ma era ovvio che i due fossero rimasti in ottimi rapporti. Sono quasi certo che Ilary non se la sia minimamente presa per il cambio di conduzione, anche perché al GF Vip 3 sembrava più stanca del solito (anche se l’aria da ‘damose na mossa’ era la sua cifra) e credo che sia stata lei a decidere di lasciare.

Alfonso Signorini svela quando i suoi vipponi scopriranno che il GF Vip non finirà a dicembre ma a febbraio.

“Adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di più di due mesi. Non so quali saranno le reazioni. Chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio”.