Da Giulia Salemi, Malgioglio, Bettarini, Nardi, alla Capriotti e la De Grent, sono tanti gieffini entrati nell’ultimo mese e mezzo nella casa di Cinecittà, ma i nuovi ingressi potrebbero non essere finiti. Alfonso Signorini a Casa Chi ha confessato che la porta rossa potrebbe aprirsi per qualche altro vippone. Dopo la rivelazione del conduttore, Gabriele Parpiglia si è messo a ridere, segno che potrebbe sapere qualcosa di queste new entry.

“Se gli ingressi sono finiti? Non è detto, dico solo che non è detto. Capite? Il problema è che questa edizione del GF Vip, complice il lockdown e la doppia programmazione, la gente ormai la guarda come si guardava Beautiful. Praticamente è una soap opera”.

Io ho due sogni, uno è l’arrivo di Mario Serpa e l’altro è…

Alfonso Signorini racconta come mai continua a chiamare Andrea Zelletta “Damante”.