La puntata di ieri del GF Vip oltre alle catfight, una squalifica, le nomination e le clip sulle “amicizie speciali”, ci ha regalato anche dei momenti da “varietà”. Alfonso Signorini ha fatto esibire le gieffine della casa sulle note di Jingle Bell Rock e dell’iconica hit di Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You.

Dopo è toccato anche alle eliminate in studio. Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi, Myriam Catania, Guenda Goria e Selvaggia Roma hanno eseguito lo stesso balletto delle loro ex coinquiline. Alfonso Signorini accanto al palco ha commentato la performance e la regia ha mandato per errore l’audio del microfono del conduttore. Il direttore di Chi era preoccupato che dal vestito aderente di EliGreg potesse uscire qualcosa: “Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pericolo“.

Il commento di Alfonso Signorini all’esibizione di All I Want for Christmas Is You.

E se avete apprezzato lo show del GF, vi lascio con una chicca che gli amanti del pop e del trash non possono non conoscere (e adorare).