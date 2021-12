Alfonso Signorini domani sera aprirà di nuovo la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip per far entrare altri due nuovi concorrenti.

Dopo Maria Monsè e Patrizia Pellegrino (entrate al giorno 71), Giacomo Urtis, Valeria Marini e Biagio D’Anelli (entrati il giorno 78) ed il terzetto composto da Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Federica Calemme (entrati il giorno 96), lunedì sera – allo scoccare del centesimo giorno di reality – Alfonso Signorini accoglierà Nathaly Caldonazzo e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, noto ai più come Barù.

Ad anticipare i nomi è stato TvBlog. Nathaly Caldonazzo è un’attrice e showgirl già vista in azione a L’Isola dei Famosi (la stessa edizione di Giacomo Urtis ed Eva Grimaldi) ed a Temptation Island Vip (la stessa edizione di Alex Belli e Delia Duran). Barù, invece, è noto ai più per aver partecipato a Pechino Express in coppia con Costantino Della Gherardesca. Nel proprio curriculum anche Detto Fatto e Cuochi & Fiamme.

Alfonso Signorini, a gennaio entreranno gli ultimi due concorrenti

Come scritto da TvBlog, però, Barù e Nathaly non saranno gli ultimi due concorrenti ad entrare. Gli ultimi due sono previsti a gennaio, per un totale di 11 (o 12, qualora scoppiassero la coppia Urtis-Marini).