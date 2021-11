Alfonso Signorini a fine puntata ha annunciato i nominati e poi letto un comunicato del Grande Fratello Vip per Lulù Selassié, colpevole di aver offeso il programma durante il suo attacco di panico chiusa nel bagno.

“I nominati di stasera sono Lulù, Gianmaria, Patrizia e Jessica. Però attenti bene perché ho un comunicato del Grande Fratello per voi” – ha esordito Alfonso Signorini, che ha poi continuato – “Dopo aver visionato le immagini di poco fa è evidente, mi riferisco a Lulù, come tu abbia pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del programma e degli altri concorrenti che partecipano al gioco con passione, lealtà ed entusiasmo. Per queste ragioni il GF ha preso una decisione inevitabile: nomination d’ufficio”.

Il conduttore ha poi continuato:

“In quel momento purtroppo non me ne sono resa conto perché stavo avendo un attacco di panico ed non stavo capendo nulla” – ha risposto Lulù – “Io soffro di attacchi di panico da trent’anni, lasciami parlare” – ha immediatamente replicato il conduttore – “L’attacco di panico non giustifica la gravità di certe affermazioni, in ogni caso, perché sono profondamente offensive. Ora io voglio aprire il televoto, ma prima di aprirlo ti voglio chiedere: se sei consapevole di tutto questo sarà il pubblico a decidere se perdonarti ed io mi auguro che il pubblico decida a favore tuo. Ma se tu non sei consapevole di questo, quella è la porta e per me puoi uscire. Hai offeso me, gli autori, i tuoi compagni…”.