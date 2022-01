In passato Selvaggia Lucarelli ha criticato più volte il Grande Fratello, sia le edizioni nip, che quelle vip. Nel 2020 la giornalista si era indignata per la mancata squalifica di Francesco Oppini (viste le sue parole su Dayane Mello e Flavia Vento) e lo scorso novembre si era espressa sulla polemica legata alle dichiarazioni di Alfonso Signorini sull’aborto di Nina, la cagnolina di Giucas Casella.

Ieri la giudice di Ballando con le Stelle è tornata a commentare il Grande Fratello Vip e questa volta se l’è presa con la gestione di Alfonso Signorini del reality. La Lucarelli ha accusato il conduttore di aver snaturato il programma di Canale 5: “Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti. Ormai non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa“.

Selvaggia e la critica ad Alfonso Signorini per le parole sull’aborto.

“Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti nè il paese nè il corpo delle donne. E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che “Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!”. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo”.

Le polemiche, l’aborto, autori e dinamiche nella Casa ma vince sempre il “mi fa schifo, ma lo vedo lo stesso” 3.138.000 e 20.6% #GFvip pic.twitter.com/DTDhOlJjlg — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 23, 2021