Alfonso Signorini: la strana idea proposta per la nuova edizione del Grande Fratello

Il Grande Fratello deve durare 6 mesi e questo, ormai, è un dato di fatto: fanno troppa gola due serate a settimana, un daytime spalmato su tutte le reti Mediaset e soprattutto un canale acceso h24 sette giorni su sette. Convincere i vip a partecipare a un reality che dura 6 mesi, però, non è semplice. E questo Alfonso Signorini lo sa bene. Per questo motivo avrebbe proposto un’idea all’editore e ai suoi autori: dividere i 6 mesi da un’unica edizione a due edizioni attaccate. Stessa casa, concorrenti diversi: un gruppo vivrà lì i primi tre mesi, un altro gruppo vivrà lì i secondi tre mesi. Questa ipotesi, raccontata da TvBlog, è stata descritta da loro come una “considerazione molto intelligente”.

“Perché non fare due edizioni distinte del Grande Fratello, ciascuna di tre mesi circa, con due cast distinti?” – si legge su TvBlog – “D’altronde è ormai assodato che questo programma in partenza a settembre deve andare avanti fino a Pasqua, o giù di li. L’idea che si sta facendo strada poi sarebbe quella di fare una specie di crossover fra la prima e la seconda edizione stagionale del programma prodotto con la collaborazione di Endemol. Ma in che modo? L’idea sarebbe quella di traghettare il vincitore e altri due finalisti della prima edizione, quella autunnale del Grande Fratello, nella seconda, quella invernale”.

Alfonso Signorini, la sua idea ha ricevuto “consensi da parte di Mediaset”

TvBlog ha poi specificato: “Chiariamo, per ora si tratta di idea sul tavolo di lavoro, niente è deciso. Il tutto è allo studio e pare che abbia ricevuto consensi da parte dei dirigenti Mediaset. Se son rose fioriranno, si dice in questi casi. Vedremo”.

Due edizioni diverse ma attaccate un po’ come sta succedendo ora con Temptation Island.

Qual è la vostra idea a riguardo?

A me, personalmente, così come è stata descritta, non piace per niente come idea.