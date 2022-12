Alfonso Signorini, la gaffe al GF Vip: rivelato il nome della figlia di Sophie e Basciano

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 6 dicembre 2022, Alfonso Signorini ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Il celebre conduttore ha commesso inconsapevolmente una clamorosa gaffe nel corso della diretta. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alfonso Signorini è senza freni al Grande Fratello Vip. Il noto conduttore del reality show in onda su Canale 5 ha spoilerato il nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il tutto è avvenuto nel corso della diretta in prime time andata in onda lunedì 6 dicembre 2022.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto diventeranno genitori. La coppia è stata ospite in una recente puntata a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, in cui hanno rivelato il sesso del loro primogenito. Come si apprende dalla loro intervista, si tratta di una femmina. Tuttavia i due non avevano ancora rivelato il nome del bambino che l’ex tronista porta in grembo.

A svelarlo ci ha pensato il direttore di “Chi Magazine”. Infatti, così come ha fatto notare Giulia Salemi, Signorini ha dichiarato che gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip chiameranno la loro bambina Celine. Dal momento in cui si è reso conto di aver commesso una clamorosa gaffe, il conduttore ha ammesso di esser convinto che i due avessero reso nota la loro decisione:

Ah, si chiama Celine, non l’avevano detto allora? Vabbeh.

In ogni modo si tratta di uno spoiler a metà. Infatti, in occasione di un’intervista rilasciata qualche mese fa, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aveva dichiarato di chiamare la loro figlia Celine se un giorno fossero diventati genitori. Adesso sembra che a rendere ufficiale tale notizia ci ha pensato Signorini.